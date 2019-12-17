قائمة ريال مدريد لـ'كلاسيكو العالم'

رياضة 2019-12-17 | 17:11 2,400 مشاهدة أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لخوض مباراة برشلونة في الدوري الإسباني ريال مدريد يحل ضيفًا على نظيره برشلونة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب "كامب نو"، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية. وشهدت قائمة ريال مدريد غياب إيدين هازارد ومارسيلو، بالإضافة إلى خاميس رودريجز ولوكاس فاسكيز وكذلك ماركو أسينسيو بسبب الإصابة؛ بينما يغيب ماريانو وإبراهيم دياز بالإضافة إلى أودريوزولا لوجهة نظر فنية؛ فيما عاد الفرنسي فيرلاند ميندي بعد انتهاء الإيقاف.

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وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة: وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة: حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي. خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي. خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

المحرر: محمد خليل

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