ثلاث سنوات ولا تزال محافظة نينوى تُعاني من التدهور الخدمي، مطارُها جسورها مُستشفياتها لا تزال مُتهالكة لم تتعافى بشكلٍ كامل. وعود وعقود ومشاريع اعمار يعلن عنها المسؤولون بانتظار تحقيقها على ارض الواقع علها تساهم بمنح فرص عمل للعاطلين وتنهض بالواقع الخدمي.
وكان محافظ نينوى قد صرح بانطلاق نحو مئة وثلاثون مشروع قبل نهاية العام الحالي، بعد تخصيص ميزانية إعمار للمدينة، لكن هذه التخصيصات لن تسد حاجة المحافظة نظرا لمساحتها، وحجم الدمار الذي لحق بها.
قبل دخول تنظيم داعش لمدينة الموصل كانت خدماتها سيئة للغاية، لكن ما بعد تحريرها أصبح السيئ أسوأ مما كان عليه في السابق، بدون حلول جذرية حتى الآن، وفق مواطنين.
مئة وثلاثون مشروعا للمدينة... هل ستُنجز بالكامل كما تم التصريح عنها؟ أم أنها ستكون مجرد رقمٍ لا أكثر؟
قبل دخول تنظيم داعش لمدينة الموصل كانت خدماتها سيئة للغاية، لكن ما بعد تحريرها أصبح السيئ أسوأ مما كان عليه في السابق، بدون حلول جذرية حتى الآن، وفق مواطنين.
مئة وثلاثون مشروعا للمدينة... هل ستُنجز بالكامل كما تم التصريح عنها؟ أم أنها ستكون مجرد رقمٍ لا أكثر؟
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الموصل تنتظر أكثر من 100 مشروع خدمي... فهل تنجز بالكامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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