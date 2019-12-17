بالفيديو: الموصل تنتظر أكثر من 100 مشروع خدمي... فهل تنجز بالكامل؟

وكان محافظ نينوى قد صرح بانطلاق نحو مئة وثلاثون مشروع قبل نهاية العام الحالي، بعد تخصيص ميزانية إعمار للمدينة، لكن هذه التخصيصات لن تسد حاجة المحافظة نظرا لمساحتها، وحجم الدمار الذي لحق بها.

قبل دخول تنظيم داعش لمدينة الموصل كانت خدماتها سيئة للغاية، لكن ما بعد تحريرها أصبح السيئ أسوأ مما كان عليه في السابق، بدون حلول جذرية حتى الآن، وفق مواطنين.



مئة وثلاثون مشروعا للمدينة... هل ستُنجز بالكامل كما تم التصريح عنها؟ أم أنها ستكون مجرد رقمٍ لا أكثر؟