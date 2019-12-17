حريق تلو الآخر طال المحال التجارية وسط شارع الرشيد، منذ ان اتسعت رقعة الاحتجاجات ببغداد، حتى وصلت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية الى ساحة الوثبة ومقترباتها.
تحديد موقع الاحتجاجات في ساحة التحرير بدلا من تشتتها، يرى التجار انه الحل الامثل للحيلولة بدون تكرار هذه الحرائق، والتي تنقل صورة سيئة عن عامة الاحتجاجات. فيما برر متظاهرون موقفهم من الحرائق التي حصلت فجر الاثنين وتسببت بإضرام النار.
حوادث عدة رافقت الاحتجاجات، ابرزها حادثة الوثبة وتلتها حرائق التهبت مئات المحال التجارية في ساحة الرشيد وسط مطالبات بتوفير حماية لازمة وتعويض المتضررين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حرائق متكررة في شارع الرشيد... فما الحل للحد منها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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