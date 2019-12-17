بالفيديو: حرائق متكررة في شارع الرشيد... فما الحل للحد منها؟

اصحاب المخازن والبضائع المحترقة تحدثوا عن خسائر مالية بلغت ملايين الدولارات نتيجة الحرائق التي افتعلها بعض المندسين.

تحديد موقع الاحتجاجات في ساحة التحرير بدلا من تشتتها، يرى التجار انه الحل الامثل للحيلولة بدون تكرار هذه الحرائق، والتي تنقل صورة سيئة عن عامة الاحتجاجات. فيما برر متظاهرون موقفهم من الحرائق التي حصلت فجر الاثنين وتسببت بإضرام النار.



حوادث عدة رافقت الاحتجاجات، ابرزها حادثة الوثبة وتلتها حرائق التهبت مئات المحال التجارية في ساحة الرشيد وسط مطالبات بتوفير حماية لازمة وتعويض المتضررين.