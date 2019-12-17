رئيس وزراء فرنسا: لن نتراجع عن إصلاح نظام أجور التقاعد

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رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب

قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب اليوم الثلاثاء إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من أضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.

وقال فيليب أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لخطتنا مشروعة تماما. لكن قلنا بوضوح ما هو مشروعنا وحكومتي مصرة تماما على إصلاح نظام أجور التقاعد وأن توازن ميزانية نظام أجور التقاعد".