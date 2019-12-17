اخبار العالم

غريفيث يصل إلى الرياض بعد لقاءه بزعيم المتمردين في صنعاء

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يصل إلى الرياض بعد لقاءه بزعيم المتمردين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

غريفيث يصل إلى الرياض بعد لقاءه بزعيم المتمردين في صنعاء

متابعات_الخليج 365

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض، لعقد لقاءات مع الحكومة الشرعية وممثلي الأحزاب .

 

Advertisements

وكان غريفيث قد وصل إلى صنعاء أمس، في زيارة مفاجئة، التقى خلالها بزعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي .

 

وذكر مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر، أن إجتماع غريفيث وعبدالملك الحوثي، أمس، ناقش الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين.

 

وذكر المكتب، أن غريفيث وصل اليوم إلى الرياض لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يصل إلى الرياض بعد لقاءه بزعيم المتمردين في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا