غريفيث يصل إلى الرياض بعد لقاءه بزعيم المتمردين في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، لعقد لقاءات مع الحكومة الشرعية وممثلي الأحزاب .



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وكان غريفيث قد وصل إلى صنعاء أمس، في زيارة مفاجئة، التقى خلالها بزعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي .

وذكر مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر، أن إجتماع غريفيث وعبدالملك الحوثي، أمس، ناقش الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين.

وذكر المكتب، أن غريفيث وصل اليوم إلى الرياض لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية.