شمخاني: ترويج الاسلام الداعشي من استراتيجيات اميركا والكيان الصهيوني

اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ​علي شمخاني​ ان "ترويج ​الاسلام​ الداعشي من استراتيجيات ​اميركا​ والكيان الصهيوني لنشر التخويف من الاسلام واثارة الخلافات والحروب والازمات في الدول الاسلامية بالمنطقة".

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