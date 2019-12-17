محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق للولايات المتحدة

رفضت ​محكمة​ إسبانية تسليم وزير تنمية ​الطاقة الكهربائية​ الفنزويلي السابق خافيير ألفارادو أوتشوا إلى ​الولايات المتحدة​ الأميركية يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال مرتبطة بشركة ​النفط​ الفنزويلية المملوكة للدولة "بدفسا".

ورفضت المحكمة تسليم الوزير الفنزويلي لأنه يحمل جنسية إسبانية ويجري التحقيق معه داخل ​إسبانيا​ في تهم مماثلة.

ولفتت المحكمة الى أن "الوثائق الأميركية تشير إلى أن ألفارادو وبعض مدراء شركة (بدفسا) شكلوا جزءا من مجموعة إجرامية - مقرها في الولايات المتحدة - حيث قاموا بتجميع رشاوى من موردين بما يقارب الـ50 مليون ​دولار​ أميركي في الفترة بين عامي 2011 و2013.. ويُعتقد أنه جرى غسل هذه الأموال في الولايات المتحدة ودول أخرى، من بينها إسبانيا".

وكان ألفارادو يعمل مديرا لشركة تابعة لـ(بدفسا) في ذلك الوقت، وتجري السلطات في إمارة أندورا و​البرتغال​ تحقيقات أيضا في هذا الشأن.

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