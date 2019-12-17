الكونغرس الأميركي رفض طلب تمويل مالي لصفقة القرن

أفادت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية بأنه "رفض ​الكونغرس الأميركي​، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، بتمويل مالي لدعم خطة الأخير لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة ب​صفقة القرن​".

وأشارت الصحيفة الى أن "​البيت الأبيض​ أكد حينها أن هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو ​السلام​ الإقليمي وأنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة ​الفلسطينيين​".

وأفادت بأن "الطلب أظهر أن الإدارة أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها وتكون متاحة في حال تحسنت العلاقات مع الفلسطينيين".

ولفتت الصحيفة الى أن "اتفاق الميزانية الذي توصل إليه قادة الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتضمن رفضا مباشرا لهذا الطلب النقدي".

وفي آذار الماضي، أرسل البيت الأبيض اقتراح الميزانية الخاص به إلى الكونغرس، بما يشمل طلبا للحصول على 175 مليون ​دولار​ لإنشاء "صندوق التقدم الدبلوماسي".

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