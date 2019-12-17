خليفة حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي

أفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن "القائد العام لـ "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​، التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، في مدينة ​بنغازي​ ب​شرق ليبيا​".

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