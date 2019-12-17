أفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن "القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.