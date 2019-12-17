مسؤول ايراني: هدف الاضطرابات الاخيرة تحجيم الثورة الاسلامية

أكد قائد مقر "بقية الله" الثقافي – الاجتماعي ​اللواء​ محمد علي جعفري ان "الهدف من الاضطرابات الاخيرة والتي استغلها الاعداء، كان تحجيم ​الثورة الاسلامية​ وعرقلة تقدمها"، مشيراً إلى أن "شهداء الامن يحظون بمكانة خاصة بين سائر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل اقتدار النظام الاسلامي وترسيخه".

وسأل "لماذا لا ينجح الاعداء وعلى رأسهم ​اميركا​ في زعزعة امن ​ايران​ رغم كل تخطيطهم؟"، مشيراً إلى أن "الهدف من الاضطرابات الاخيرة كان كبح وتحجيم تطور الثورة الاسلامية أي التخلي عن مسار الشهداء والثورة الاسلامية"، لافتاً إلى أن "في هذه الايام، تمر قرابة سنة على استمرار ال​احتجاجات​ في مدن ​فرنسا​، كما ان هنالك احتجاجات في ​بريطانيا​ وبعض مدن اميركا وسائر دول المنطقة، وبعضها ادت الى إسقاط الحكومات، ولكن ما الذي يحصل لتفشل مخططات الاعداء بشأن ايران الاسلامية؟".

وأضاف "بما ان اعداءنا من الحمقى، فإنهم لم يدركوا حقيقة وسر ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، إذ أن اساس هذا النظام مبني على دماء الشهداء ومادام مجتمعنا يتحرك في هذا الاساس، فإن النظام الاسلامي يزداد قوة ورسوخا".