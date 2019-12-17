وزير الطاقة الروسي: ايران تحولت الى شريك استراتيجي لروسيا

أشار وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ إلى "مسيرة نمو العلاقات بين ​ايران​ و​روسيا​"، لافتاً إلى أن "ايران تحولت الى شريك استراتيجي لروسيا"، مؤكداً أن " ​إيران​ أصبحت شريكا استراتيجيا لروسيا"، مضيفاً "أنه خلال السنوات الست الماضية بُذلت جهود متميزة في سياق التعاون الثنائي والاقليمي وتطورت العلاقات بين ايران وروسيا في كافة المجالات ".

ولفت إلى ان "العلاقات الاقتصادية بين البلدين ايضا شهدت تطورا متميزا"، مشيراً إلى أن "تنفيذ المشاريع الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل والشحن واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بامكانه أن يكون مفيدًا وقيمًا"، معرباً عن أمله في "أن يتم توظيف خبرات هذه الفترة في ​المستقبل​ لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".