جونسون: سنطرح مشروع قانون اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الجمعة

لفت ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى "أننا سنطرح مشروع قانون اتفاق الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ على البرلمان يوم الجمعة المقبل".

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