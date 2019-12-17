وزير الدفاع الايراني: ارتفاع الميزانية الدفاعية للبلاد بنسبة 8 بالمئة

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ عن "ارتفاع الميزانية الدفاعية للبلاد بنسبة 8 بالمئة في موازنة العام المقبل"، مشيراً إلى أنه "في مشروع قانون ​الموازنة​ العامة للبلاد للعام المقبل ثمة أقسام ترتبط بالنفقات الجارية ومرتبات العاملين والمتقاعدين في ​القوات المسلحة​ حيث اُخذت هذه الامور بنظر الاعتبار في الموازنة ولا مشكلة فيها".

ولفت إلى أنه "في جزء آخر من الميزانية الدفاعية ما يرتبط بالبنية الدفاعية حيث يتم التركيز عليها على صعيدي ​الحكومة​ والبرلمان"، مشيراً إلى أنه "تم رفع الميزانية الدفاعية للبلاد في مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد في العام المقبل بنسبة 8 بالمئة"، منوهاً الى "محادثات أجريت مع النواب حول مشروع قانون الميزانية الدفاعية للبلاد ووعد النواب بمراجعة مشروع القانون بدقة".