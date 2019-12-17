أعلن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي عن "ارتفاع الميزانية الدفاعية للبلاد بنسبة 8 بالمئة في موازنة العام المقبل"، مشيراً إلى أنه "في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل ثمة أقسام ترتبط بالنفقات الجارية ومرتبات العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة حيث اُخذت هذه الامور بنظر الاعتبار في الموازنة ولا مشكلة فيها".
ولفت إلى أنه "في جزء آخر من الميزانية الدفاعية ما يرتبط بالبنية الدفاعية حيث يتم التركيز عليها على صعيدي الحكومة والبرلمان"، مشيراً إلى أنه "تم رفع الميزانية الدفاعية للبلاد في مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد في العام المقبل بنسبة 8 بالمئة"، منوهاً الى "محادثات أجريت مع النواب حول مشروع قانون الميزانية الدفاعية للبلاد ووعد النواب بمراجعة مشروع القانون بدقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: ارتفاع الميزانية الدفاعية للبلاد بنسبة 8 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.