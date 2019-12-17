السيسي: أنا مسالم ولكني مقاتل شريف عندما يفرض علي القتال

أكد الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ أنه شخص مسالم جدا، ولكنه مقاتل شريف عندما يفرض عليه القتال، مشيراً إلى "أنني قبل كل ذلك، أدفع بالحسنى والطيب والمعروف والإنسانية"، محذرا من "خطورة الدعوة للقتال".

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