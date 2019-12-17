الشيخ بحسون: نهيب بمحبي أهل البيت إلى ممارسة الوعي وأقصى درجات ضبط النفس 

اشار وكيل المرجع ​الشيخ بشير النجفي​ في ​لبنان​ وسوريا ​الشيخ علي بحسون​ الى انه "في ظل ما يجري في لبنان من أحداث و خاصة الأخيرة منها ، و بعد أن بات جليا أن هناك من يسعى إلى إدخال البلاد في الفوضى و جرّ أبناء الوطن إلى الإقتتال والفتنة من خلال إذكاء النعرات الطائفية و المذهبية عبر أناس مدسوسين لا يمتون إلى ​الإسلام​ و الوطنية بصلة و ليس آخرها ما جرى في الأمس من التعرض لمقدسات المسلمين ، فإننا نهيب بأبناء الطائفة الكريمة ومحبي أهل البيت الذين نعرف إلتزامهم إلى ممارسة الوعي و أقصى درجات ضبط النفس و عدم الإنجرار إلى ما يبتغيه أعداء الدين و الوطن".



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