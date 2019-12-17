لجنة الاقتصاد بحثت في الخطوات الواجب اتباعها

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، وتم التداول في التطورات والخطوات الواجب اتباعها من قبل اللجنة.
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