أفرام: لا أملك ما يطمئن الناس ونتكلم عند تشكيل الحكومة

أكد النائب نعمة أفرام عقب انعقاد ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة و​الصناعة​ والتخطيط "ما نفع الكلام والتصريح إذا كنت لا أملك ما يطمئن الناس؟ لقد قامت لجنتنا بعملها كاملاّ قبل ​الأزمة​ ووضعت الحلول والخطط وقدّمتها لكل المعنيين، لا سيما منها الاقتصاديّة وما يرتبط ب​الموازنة​ وتصفير ​العجز​، لكن للأسف الشديد لم يتبدّل شيء: مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد".

ولفت أفرام الى أن "المطلوب اليوم بكل وضوح ​حكومة​ تستعيد الثقة من ثلاثّية ​الشعب اللبناني​، الانتشار اللبناني، و​المجتمع الدولي​، وتتمتع بصفات أربعة فتكون عن حقّ حكومة كفاءات، منسجمة، منتجة ونزيهة، وعندما يتحقّق هذا الأمر نعاود الكلام".

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