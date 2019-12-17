عثمان التقى السفير المصري وبحثا في الاوضاع العامة

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ السفير المصري ​ياسر علوي​، في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق. كما تم عرض الاوضاع العامة في البلاد.

كما التقى عثمان المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.