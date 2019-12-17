أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، خلال افتتاح مركز ​بيروت​ الاقليمي للدفاع المدني، بدعوة من جمعية "مارش"، ان "الجمعية اختارت أن تنفذ هذا المشروع لما يمثله من أنموذج للعيش المشترك باحتضانه موظفين ومتطوعين من مختلف المناطق، ولكونه صورة مصغرة عن بيروت عاصمة التلاقي والتوافق، ولعل هذه الميزة هي الركيزة الأساسية التي بنيت عليها مراكز ​الدفاع المدني​ على الأراضي اللبنانية كافة حيث يعلو هدف واحد ولا يعلى عليه وهو خدمة الوطن والمواطن"، مشيراً الى ان "المديرية التي كانت دوما إلى جانب المواطن ولم يتقاعس عناصرها عن القيام بواجبهم في زمن السلم، كما في زمن الحرب، على رغم كل الظروف والتحديات، ستواصل العمل الدؤوب لتوعية المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية لمواجهة كل أنواع الحالات الطارئة من خلال نشر الإرشادات عبر وسائل الإعلام وتنظيم دورات تدريبية في ​المدارس​ و​الجامعات​ والمؤسسات الحكومية والخاصة".



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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الدفاع المدني: المديرية ستبقى دوما إلى جانب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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