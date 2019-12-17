التيار المستقل: للاسراع في تطبيق الدستور وتشكيل حكومة من الاختصاصيين

أعلن المكتب السياسي في التيار المستقل أن "الدستور وفقا لاحكام السلطة ذات البين مع الشعب المنتفض الا أن أحزاب السلطة ما زال نمط تعاطيهم هو هو ، مستبدا ومستهترا بمصالح مئات الالاف من الشعب الثائر، دون ان يرف لهم جفن، معتمدين مسرحية التسويف"، مشيراً الى أن "متولي السلطة ما زالوا يبحثون ويتساءلون عن مبررات هذه الثورة رغم تكرار توجيه الاتهامات لهم: المباشرة مواجهة وغيرالمباشرة على وسائل الاعلام، بنهب ثروات البلاد حتى الافلاس الذي يجتاح الشركات والمؤسسات، وجوع العباد الذي يقرع ابواب المنازل نتيجة الغلاء الفاحش، وصرف الموظفين المتتالي بالجملة والمفرق، ويدفع الى هجرة خريجي الجامعات والمعاهد ، اضافة الى هجرة العاطلين عن العمل".
وفي بيان له، طالب التيار بـ"الاسراع في تطبيق الدستور وتشكيل حكومة من الاختصاصيين لانتشال الوطن من مسرى الحرب باعتماد الكفاءة للاختيار بدلا من المحاصصة لايصال الاتباع، واعتماد النزاهة في توزيع الحقوق على المستحقين والاتكال على استقلالية القضاء لتحقيق العدالة بين المتنازعين. وابعاد الافلاس الذي بات يهدد الكيان ويحول لبنان الى رهينة دولية تخضعه لشروط قاسية قد لا يتحمل تبعاتها".
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