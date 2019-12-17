التيار المستقل: للاسراع في تطبيق الدستور وتشكيل حكومة من الاختصاصيين

أعلن المكتب السياسي في ​التيار المستقل​ أن "​الدستور​ وفقا لاحكام ​السلطة​ ذات البين مع الشعب المنتفض الا أن أحزاب السلطة ما زال نمط تعاطيهم هو هو ، مستبدا ومستهترا بمصالح مئات الالاف من الشعب الثائر، دون ان يرف لهم جفن، معتمدين مسرحية التسويف"، مشيراً الى أن "متولي السلطة ما زالوا يبحثون ويتساءلون عن مبررات هذه ​الثورة​ رغم تكرار توجيه الاتهامات لهم: المباشرة مواجهة وغيرالمباشرة على ​وسائل الاعلام​، بنهب ثروات البلاد حتى الافلاس الذي يجتاح الشركات والمؤسسات، وجوع العباد الذي يقرع ابواب المنازل نتيجة الغلاء الفاحش، وصرف الموظفين المتتالي بالجملة والمفرق، ويدفع الى هجرة خريجي ​الجامعات​ والمعاهد ، اضافة الى هجرة العاطلين عن العمل".

وفي بيان له، طالب التيار بـ"الاسراع في تطبيق الدستور وتشكيل ​حكومة​ من الاختصاصيين لانتشال الوطن من مسرى الحرب باعتماد الكفاءة للاختيار بدلا من ​المحاصصة​ لايصال الاتباع، واعتماد النزاهة في توزيع الحقوق على المستحقين والاتكال على استقلالية ​القضاء​ لتحقيق العدالة بين المتنازعين. وابعاد الافلاس الذي بات يهدد الكيان ويحول ​لبنان​ الى رهينة دولية تخضعه لشروط قاسية قد لا يتحمل تبعاتها".