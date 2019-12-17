أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "زارت قائد ​الجيش​ في ​اليرزة​، وجرى عرض لتطور الاحداث الميدانية"، مؤكدة "أهمية متابعة التنسيق بين الجيش و ​قوى الامن الداخلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بعد لقاء قائد الجيش: لمتابعة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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