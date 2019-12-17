باسيل يحذر من تكرار الأزمة السورية في لبنان: الوضع لا يبشر بالخير

حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ من تكرار ​الأزمة السورية​ في ​لبنان​. ورأى في كلمة له في المؤتمر الدولي للاجئين أن "الوضع لا يبشر بالخير وما حصل في سوريا مهدد بتكراره عندنا".

واعتبر ان كارثة انهيار لبنان ستعني أن أي بلد في العالم لن يجرأ على استقبال أي نازح.

وأشار إلى انه " ندفع سياسياً ثمن مقاربتنا لملف الهجرة بعدم تأييد توجهات داعمي مبدأ الاندماج وصولاً إلى التوطين، وما حصل دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب إرغامه على وصفات سياسية معلبة لم يكن معداً لها".

وأضاف باسيل في كلمته ان "مأساة النزوح مسؤولية مشتركة فإما أن تتحملوا معنا أعباءها أو تتحملوا معنا نتائجها". وحذر من أن "الأكثر خطورة الآن هو أن يُستخدم النازح وقوداً لحرب الآخرين على أرضنا".