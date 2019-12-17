شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "شباب بتحب مصر" يوصى بإعلان اليوم الوطنى لنظافة الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد فتحى، مؤسس "شباب بتحب مصر" ومنسق حملة ضفاف نظيفة، فى منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، كمتحدث فى جلسة بعنوان "التغيرات المناخية"، لاستكمال مسيرته فى الدفاع عن البيئة واستعراض أنشطة المؤسسة وفاعلياتها المستمرة والمثمرة من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوصى فتحى، خلال كلمته فى جلسة التغيرات المناخية التى عقدت بحضور كوكبة من المتخصصين بالعمل البيئى على مستوى العالم، إدارة منتدى شباب العالم، بإعلان يوم وطنى لنظافة الشواطئ وتخصيص يوم للنظافة، وأن يُدرج هذا الملف تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وأن ترعى مصر العمل فى هذا الملف، بالتنسيق مع كل دول القارة الأفريقية، وأخيرا إصدار قانون للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأكد فتحى، أن الدعوة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيك لا تعنى الإضرار بأصحاب مصانع الأكياس البلاستيك، ولكن استبدالها بصناعات صديقة للبيئة، بهدف تقليل أضرار البلاستيك على الكائنات البحرية، وعلى البيئة.

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وتناول فتحى، خلال كلمته، مبادرة "كلين شورز"، التى تم تدشينها فى فبراير الماضى، وهدفها الحد من استخدام البلاستيك، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام.

وانطلقت الحملة لتنظيف ضفاف نهر النيل بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، وكمان شواطئ الإسماعيلية والغردقة، وشواطئ البحر المتوسط فى عدد من الدول الأخرى، كالمغرب، وتونس، والجزائر، بجانب مشاركة أعضاء المؤسسة فى أوكرانيا، على خلفية مسبقة، خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة فى شهر فبراير الماضى، تم الاتفاق على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحد من استخدام البلاستيك، والاستقرار على أن يكون شعار الحملة "cleanshorse"، وده من بداية مارس الماضى، وكانت انطلاقة المؤسسة فى التجهيز للمشروع، ونفذت المرحلة الأولى من فاعليات كلين شورز فى إبريل الماضي.

وتستهدف المبادرة تجميع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ المستهدفة، بجانب حملات التوعية بالمخاطر اللى بتسببها المواد البلاستيكية، مثل الأكياس والزجاجات البلاستيكية، على البيئة.