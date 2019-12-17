شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يهدم المساجد.. العدالة والتنمية يهدم مسجدا تاريخيا بقونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية أن مسجد كوركتشو التاريخى بمقاطعة ميرام بمدينة قونية التركية، أصبح ضحية جديدة من ضحايا التحول العمرانى للبلدية تحت رئاسة حزب العدالة والتنمية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن المسجد التاريخى الذى تم تسجيله بقرار من المجلس الأعلى لمعالم والآثار التاريخية التركية، تم هدمه من قبل مديرية المؤسسات الإقليمية، بينما أعلنت رئاسة البلدية خطتها للتحول الحضرى لحى شوكران، أحد الأحياء القديمة بمدينة قونيا التركية التى تضمنت هدم عدد كبير من الأبنية القديمة بالمنطقة.

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وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن المسجد التاريخى تعرض لسقوط أجزاء من الجدران، فى ظل أعمال الهدم التى تجريها البلدية فى المنطقة المحيطة بالمسجد فى إطار خطتها العمرانية، فقررت إغلاقه أمام الزوار والمصلين منذ فبراير عام 2018.

ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن جدران المسجد تم تسجيلها بقرار من المجلس الأعلى للمعالم والآثار التاريخية وكان من المتوقع ترميمها قبل حدوث المزيد من الأضرار، ولكن البلدية قررت هدمها بسبب استهلاك المياه وخطر الانهيار، حيث تم إنشاء مسجد كوركتشو تحت رعاية الحاج محمود مارانجوزز وبمساعدات من سكان الحى، وسُمى بهذا الإسم بسبب كثرة محلات تجار الفراء. ويتميز بأرضية جميلة جرى تصميمها بشكل غير مسبوق تحت رعاية الحاج محمود، كما يتميز السقف بتقنية ومهارة خاصة.