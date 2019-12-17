امتحانات الشرطة.. إقصاء 96 متورطا في الغش وإعفاء عميد شرطة من مهمته

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها اعتمدت آليات وقائية لتعزيز الشفافية والنزاهة في امتحانات ولوج أسلاك الوظيفة الأمنية، التي نظمت أول أمس الأحد، كما عززت من تدابير المراقبة والحراسة لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة كل محاولات الغش خلال اجتياز هذه الامتحانات.

وأوضح بلاغ للمديرية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات والتدابير المعتمدة أسفرت عن رصد 96 حالة غش في جميع المباريات المنظمة، من بينهم 16 حالة تتعلق بموظفين للشرطة كانوا يجتازون الامتحانات كمرشحين، وهي الحالات التي تم إقصاؤها تلقائيا من اجتياز المباريات مع إحالة أصحابها على فرق الشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث التمهيدية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضح البلاغ، أنه تم أيضا إعفاء عميد شرطة من مهمته كعضو في لجنة حراسة المباريات بمدينة طنجة، بعد الاشتباه في تورطه في محاباة أحد المرشحين، علاوة على إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نظمت، يوم الأحد المنصرم، خمس مباريات لتوظيف عمداء وضباط للشرطة وضباط للأمن ومفتشين للشرطة وحراس الأمن، وهي المباريات التي تقدم لاجتيازها 77.140 مرشحا موزعين على 217 مركزا للامتحان، بعد اعتماد مسطرة الانتقاء الأولي، في حين تمت تعبئة 651 موظفا للشرطة من المصالح المركزية للأمن الوطني لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.