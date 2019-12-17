بعد الرجاء.. هل يكون الهلال السعودي ثاني فريق عربي يفوز على ناد برازيلي في “المونديال”؟

يخوض فريق الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء، نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي فلامينغو البرازيلي بطل “كوبا ليبرطادوريس”، وعينه على بلوغ المباراة النهائية للبطولة التي تحتضنها الملاعب القطرية.

ويسعى بطل دوري أبطال آسيا إلى تكرار إنجاز فريق الرجاء الرياضي، باعتباره الفريق العربي الوحيد الذي ألحق الهزيمة بأحد الأندية البرازيلية في “الموندياليتو”.

وباستثناء الفريق الأخضر الذي تغلب على أتليتيكو مينيرو البرازيلي بثلاثة أهداف لواحد، في نصف نهائي نسخة 2013، التي احتضنها المغرب، لم تقو الفرق العربية الأخرى على هزم نظيرتها البرازيلية في مونديال الأندية.

وخاضت الأندية العربية 6 مواجهات ضد فرق البرازيل في “الموندياليتو”، انتهت 5 منها بانتصار أندية “الصامبا”، في حين نجح الرجاء في تحقيق الفوز الوحيد للعرب.

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وانطلقت المواجهات العربية-البرازيلية في “مونديال” الأندية، من النسخة الأولى عام 2000، حيث تغلب كورينثيانز البرازيلي على كلا من الرجاء، والنصر السعودي، بهدفين دون رد.

وفي ثالث لقاء بين العرب والبرازيل في كأس العالم، فاز ساو باولو على الاتحاد السعودي في نصف نهائي نسخة 2005، بثلاثة أهداف لاثنين.

وانهزم الأهلي المصري في المربع الذهبي لدورة 2006 أمام إنتر ناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر نادي القرن في الدور ذاته لنسخة 2012، من كورينثيانز بهدف دون رد.