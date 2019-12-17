غوارديولا: على ليفربول توجيه الشكر لمانشستر سيتي

DW

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنَّه يتوجب على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، التوجه بالشكر للسيتزين، على بداية “الريدز” الرائعة هذا الموسم، وفق ما أشارت إليه صحيفة “ليفربول إيكو“.

ويقدم ليفربول، مستويات رائعة هذا الموسم، ويتصدر ترتيب “البريميرليج” بـ49 نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة، فقد حقق “الريدز” 16 انتصارًا، وتعادل مرة واحدة، ولم يتذوق الفريق بعد طعم الهزيمة.

وأشار بيب جوارديولا إلى أن المعايير، التي وضعها مانشستر سيتي، ساعدت ليفربول ونقلته إلى مستوى آخر.

وأضاف: “أعتقد أنَّ الاحتفاظ بـ100 نقطة، أو 90 نقطة لمدة 3 أو 4 سنوات أمر صعب، فقد كنت أعرف ذلك”.

Advertisements

وتابع: “لم أكن أريد التفكير في الأمر كثيرًا في بداية الموسم، لكنني اعتقدت أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك مرة ثانية”.