وزارة التجهيز والنقل تعلن فتح جل المقاطع الطرقية المقطوعة بسبب الثلوج

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن جل المقاطع الطرقية أعيد فتحها في وجه حركة السير، بعدما كانت عرفت انقطاعا في حركة مرور العربات بجميع أصنافها بفعل الثلوج، وذلك بعد تدخل فرق إزاحة الثلوج، وكذا فرق الصيانة التابعة للوزارة، وبتنسيق مع السلطات المحلية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بخصوص عمليات التدخل لإعادة فتح الطرق، إثر التساقطات المطرية، والثلجية، التي عرفها المغرب ما بين فاتح و6 دجنبر الجاري، ونجمت عنها اضطرابات في حركة السير، وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية التابعة لأقاليم إفران، وميدلت، وبولمان، وصفرو، وتنغير، وخنيفرة، والراشيدية، وطاطا، أنها عبأت 222 شخصا، بما في ذلك 19 مهندسا، و32 تقنيا، و84 سائق الآليات، و87 عاملا، وكذا 80 آلية مكونة من شاحنات كاسحة للثلوج، ونافخات الثلوج، وآليات التسوية، وآليات الشحن، والحفر، وجرافات.

وذكرت الوزارة بأن أهم المحاور الطرقية، التي انقطعت فيها حركة مرور العربات بجميع أصنافها بفعل الثلوج شملت الطريق الجهوية رقم 703، الرابطة بين تنغير، وآيت هاني، وأكودال، والطريق الجهوية رقم 706، الرابطة بين الريش، وإملشيل، والطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين آيت محمد، وزاوية أحنصال، والطريق الجهوية رقم 307، الرابطة بين دمنات، وورزازات، وكذا الطريق الجهوية رقم 504، الرابطة بين رباط الخير، ودمنات.

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وأضاف البلاغ نفسه أنه كإجراء احترازي لضمان سلامة مستعملي الطريق، منعت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مرور العربات الثقيلة، لتفادي انزلاقها بفعل الجليد، خلال فترات بكل من الطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين أزرو، وميدلت عبر تمحضيت، وزايدة، والطريق الجهوية رقم 503، الرابطة بين خنيفرة، وزايدة، والطريق الجهوية رقم 707، الرابطة بين إفران، وبولمان.

وذكرت الوزارة، أيضا، أن الأمطار العاصفية، التي عرفها المغرب، خلال الفترة نفسها، كانت قد أدت إلى انقطاع حركة السير في عدة محاور طرقية، منها الطريق الجهوية رقم 702، الرابطة بين تينجداد، وأرفود، وذلك بسبب فيضانات واد إيزيل، والطريق الجهوية رقم 102، الرابطة بين طاطا، وكلميم بفعل ارتفاع منسوب مياه نهري الصياد، وتمنارت، والطريق الجهوية رقم 107، الرابطة بين طاطا، وتفراوت، بسبب حمولات وادي إيكمير، وتمسولت.

ودعت الوزارة، حسب المصدر ذاته، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة، والأمان، موضحة أنه لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بديمومة الوزارة على الرقم 05377117: