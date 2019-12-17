جمال بودومة يكتب: «بيعة» و «شرية» !

كي نفهم جذور الأزمة بين المغرب والجزائر، علينا أن نعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين وصل التوتر مداه بين السلطان مولاي عبدالرحمان والأمير عبدالقادر. العلاقة بين الرجلين تشبه العلاقة بين ياسر عرفات والحسين بن طلال، في سبعينيات القرن العشرين، عندما جعل الزعيم الفلسطيني من الأردن قاعدة لشن هجماته على إسرائيل، وبدل أن يحرر فلسطين، أصبحت أراضي المملكة الهاشمية مهددة، مما تسبب في حرب ضروس بين مقاتليه وبين الجيش الأردني، وصلت ذروتها في «أيلول الأسود».

سقوط مدينة الجزائر بيد الفرنسيين عام 1830، كانت تعني بالنسبة إلى البلاط المغربي، نهاية حكم الأتراك، قبل كل شيء، لذلك رأى فيها البعض مناسبة ذهبية لاستئناف سياسة المولى إسماعيل في تلمسان، لكن السلطان كان متحفظا، لأنه يدرك أن السياق تغير، والعواقب يمكن أن تكون وخيمة. المشكلة جاءت من تلمسان نفسها، حيث استجار أهلها بالسلطان، معلنين رغبتهم في الدخول تحت حمايته. رفض مولاي عبدالرحمان بيعتهم في البداية، لكنه أصيب بالإحراج عندما حاججوه بمقتضيات الشرع، واضطر إلى القبول، ليتبين في النهاية أنها كانت «بيعة وشرية»، بكل ما تعنيه الكلمة!

حين وصل ابن عم السلطان، علي بن سليمان، على رأس كتيبة عسكرية إلى تلمسان، اكتشف أن الأتراك يرفضون بيعة مولاي عبدالرحمان، ودخل معهم في مواجهة مفتوحة، مما أغرق البلد في الفوضى، ووقع ما خشيه السلطان، الذي انتهى بأن نفض يديه من «المشروع الجزائري»، وتعهد للفرنسيين بالتزام الحياد. مع ذلك، استمر في مد الأمير عبدالقادر بالسلاح والعتاد، مادام يقاتل من داخل التراب الجزائري. عندما اشتد الخناق على الأمير، لجأ مع رجاله إلى المغرب، وجعله قاعدة لهجماته ضد الجيش الفرنسي، بمشاركة كثير من المغاربة، الذين استمالهم باسم الجهاد، مما وضع السلطان في مأزق، خصوصا أن «فائدة حربه كانت تظهر في قتل النفوس واستلاب الأموال. وفائدة حرب الفرنسيس كانت تظهر في انتقاص الأرض والاستيلاء عليها، وشتان ما بينهما!» كما يشير الناصري في «الاستقصا»، بغير قليل من الغضب، مضيفا أن الأمير شرع في التحريض على السلطان، وبذلك تحول من مجاهد إلى «فتان»!

في غشت 1844، أعلنت فرنسا الحرب على المغرب، بسبب احتضان المملكة للأمير عبدالقادر. وجد السلطان نفسه أمام الأمر الواقع، وعين ابنه محمد على رأس جيش قوامه أربعون ألفا، تحرك في اتجاه منطقة إيسلي، على الحدود مع الجزائر. عبدالقادر الذي كان يشارك في القتال بخمسمائة فارس، لم تعجبه الخطة العسكرية التي يريد محمد بن عبدالرحمان أن يدير بها دفة المعركة، وعبر له عن تحفظاته: «ليس من داع لكل الخيام والأثاث والستائر المنشورة أمام العدو، لأنها تحدد له أهدافا حربية وتسهل مأموريته!» رغم أن رأي الأمير كان سديدا، فإن انعدام الثقة بينه وبين المخزن، جعلت كلامه يدخل من أذن ويخرج من أخرى. لكن سبب هزيمة إيسلي هو نوم قائد الجيش، الأمير محمد بن عبدالرحمان. الليلة التي تسبق هجوم الفرنسيين، وصل رجلان من سكان المنطقة، التي يرابط فيها جنود السلطان، كانا يتلفتان وراءهما بحذر، ويفتشان عن خيمة الحاجب السلطاني، سيدي الطيب اليماني. حين فتح لهما باب خيمته، أبلغاه أن العدو سيهجم خلال ساعات، وترجياه أن ينقل الرسالة بسرعة إلى الخليفة. رد عليهما الحاجب ممتعضا: «مستحيل، القائد نائم ولا أستطيع إيقاظه!». ويبدو أن هناك علاقة وطيدة بين النوم والهزيمة. القصة نفسها وقعت، بعد قرن تقريبا، عندما بدأ إنزال الحلفاء في النورمندي عام 1944، كان هتلر نائما ولم يستطع أحد إيقاظه. عندما استفاق وجد العدو على مشارف برلين!

حين اندلع القتال، ركب الخليفة فرسه، بعدما ارتدى طيلسانا أرجوانيا، ومظلة مخزنية فوق رأسه، مما جعله هدفا سهلا للعدو. لم يدرك خطورة الموقف إلا عندما سقطت قذيفة بالقرب منه، مما جعله يتخلى عن المظلة والطيلسان، ويذوب وسط الجنود. المشكلة أن ذلك أدى إلى نتيجة أخرى لا تقل مأساوية: حين لم يعد الجنود يرون خليفة السلطان، بزيه المميز، اعتقدوا أنه قتل، وبدل الاستمرار في الحرب، تفرغوا لنهب الخزينة. أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم حول المال، وعمّت الفوضى، ولم يستطع الخليفة أن يصنع أي شيء، سوى الاستسلام للهزيمة. لذلك، قال الناصري في «الاستقصا» عن تلك المعركة المشؤومة: «ولم يهزم المسلمين إلا المسلمون!».