بعد أن غادر السعودية وترك رسالة لناديه.. الاتحاد السعودي يرد على مروان داكوستا

يتجه نادي الاتحاد السعودي إلى قبول طلب الدولي المغربي مروان داكوستا، بفسخ العقد الذي يربط بينهما، وذلك بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية، والمتمثلة في مقدم مبلغ انتقاله للنادي السعودي.
وحسب تقارير صحفية محلية، فإن إدارة النادي قررت إحالة طلب اللاعب المغربي إلى اللجنة القانونية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدا لفسخ العقد.
وفي تطور مفاجئ، قرر مروان مانويل داكوستا، مغادرة المملكة السعودية، تاركا رسالة يطالب فيها من النادي، فسخ العقد الذي يربط بينهما.
وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن داكوستا غادر فعلا الأراضي السعودية عائدا لأروبا، وذلك بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية، كما أنه ترك رسالة للنادي السعودي، يطالبه فيها بإنهاء العقد.
بهذا القرار يكون داكوستا، الذي لا يعيش أفضل أيامه في السعودية، قد حدا حدو زميله الأرجنتيني فيشيو، الذي قام هو الآخر بفسخ عقده مع الاتحاد بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية.
ويعيش الفريق السعودي أزمة حقيقة في الفترة الأخيرة، تجسدت في سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي، بالإضافة إلى عدم منحه مستحقات اللاعبين، وهو الأمر الذي دفع أيضا اللاعب الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، إلى طلب تسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب “اعتراضه على بعض الأمور”، على حسب تعبيره.
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