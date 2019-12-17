أول تراجع لسهم أرامكو منذ بدء تداوله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع سعر سهم مجموعة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية قبل أقل من أسبوع.

وبلغ سهر السهم مع إغلاق سوق "تداول" 37,75 ريالا سعوديا (10,06 دولار)، بانخفاض بقيمة 0,25 ريالا سعوديا عن اليوم الذي سبق، أي بنسبة 0,66 في المئة.

وكانت أرامكو قد دخلت الأربعاء الماضي سوق البورصة، مع بدء تداول أسهمها محليا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثوان من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريالا (0,85 دولار) عن السعر الرئيسي، وواصلت قيمة السهم ارتفاعها في الأيام التالية وبلغت 38 ريالا سعوديا أمس، الإثنين.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5 في المئة من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار.

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ويبلغ رأسمال أرامكو ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسّمة على مئتي مليار سهم. وباعت أرامكو ثلاثة مليارات سهم وهي نسبة الـ1,5 في المئة.

وعزّز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية السعودية المحلية "تداول"، التي أصبحت من بين أكبر عشر أسواق عالمية.

وأعلنت أرامكو، في وقت سابق، اليوم، أنها أنهت استحواذها على 17% من "هيونداي أويل بانك" الكورية بقيمة 1,2 مليار دولار تقريبا.

و شركة "هيونداي أويل بانك" الكورية الجنوبية، هي شركة لتكرير النفط، بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميا، بحسب أرامكو.