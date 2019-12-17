رسالة واحدة على "واتساب" كفيلة بتعطيل التطبيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف باحثون متخصصون في أمن الحاسوب، ثغرة أمنية في تطبيق "واتساب"، تتسبب في تعطيل النظام في التطبيق لدى المستخدمين، وذلك عند تلقيهم رسالة واحدة من مستخدم في مجموعة دردشة.

وبيّن الباحثون أن تعطل النظام في تطبيق "واتساب" ، يلزم المستخدمين إعادة تحميل التطبيق وإعادة تشغيل جهاز الهاتف، وفي حال نجح المستخدم في إعادة تحميل التطبيق مرة أخرى، ستتسبب الثغرة الأمنية بحذف جميع الرسائل في مجموعات الدردشة، إلى جانب عدم قابلية الهاتف استرجاع الرسائل، وانضمام المستخدم لمجموعة الدردشة مرة أخرى.

واشتكى مستخدمو تطبيق "واتساب" من العطل وأرسلوا تقريرًا للشركة بهذا الشأن، وحذرت الشركة التكنولوجية "Check point"، المستخدمين من تجديد النسخة الحالية من تطبيق "واتساب"، وذلك بهدف حماية هواتفهم من العطل.

وقال رئيس قسم الأمان والصيانة في شركة "Check Point"، أوديد فاننونو، أن "منع مستخدمي تطبيق ‘واتساب‘ من استخدام التطبيق ومسح معلومات ورسائل قيمة من تاريخ الدردشة، هو سلاح خطير".

ويعد تطبيق “واتساب” أكبر تطبيق التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى ما يزيد عن ملياري مستخدم حول العالم، لسهولة الاستخدام ودرجة الأمان التي يوفرها.