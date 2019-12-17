تأجيل مهمة فضائية قبل ساعة من موعد الإطلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجّل مسؤولو فضاء أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إطلاق مهمة فضائية، قبل أقل من ساعة من الموعد المقرر للإطلاق، بعد دراسة مهمة اكتشاف كواكب في نظم شمسية أخرى، لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن إطلاق مهمة (Characterizing ExOPlanets Satellite) من منطقة كورو، التي تقع في إقليم غويانا في فرنسا، سيتم تأجيله يومًا واحدًا على الأقل.

وكتب مدير الوكالة، ونتر هاسينغر، على "تويتر" يقول أن هنالك "خطأ في البرمجيات في المرحلة الأعلى" من صاروخ "سويوز"، والذي أدى إلى تأجيل المهمة، مضيفًا أنه "لن نقوم بأي مخاطرة في هذه المهمة المعقدة"، وطلب من الناس "تمنيات بالتوفيق في الغد" في نفس التوقيت.

وركزت المهمة على اكتشاف 100 كوكب من بين 4000 كوكب خارج النظام الشمسي، وذلك بهدف تحديد إمكانية العيش على كوكب يشبه الأرض، وذلك وفقًا لعالم الفلك السويسري، ديدييه كويلوتس.

وقال كويلوتس إن "نحن نظام شمسي واحد ضمن العديد منها، والأمر كله يتعلق بموقعها في الفضاء ومحاولة فهم ذلك"، مضيفًا أن، التلسكوب الفضائي سيحلل كثافة الكواكب الأخرى، وسيحدد ما إذا كان يحيط بها غلاف جوي، قائلًا بإنه "لا نعلم شيئا، باستثناء أنها هناك"، وأوضح كويلتوس أن التلسكوب سيركز على النجوم المضيئة لتحديد حجم الكواكب وهي تمر أمام النجم الذي يستضيفها.