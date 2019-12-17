الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة ويتقدم إلى قلب طرابلس

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة في إطار معركتها لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الموالي لما يعرف بحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج .



وتمكن الجيش الليبي من السيطرة بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.

وتمكنت وحدات الجيش الليبي من الدخول إلى محور كوبري الزهراء بعد هروب جماعي لعناصر الميليشيات، التي كانت تسيطر عليه، تحت وقع ضربات الجيش.

ونقل موقع العربية.نت، عن مصدر عسكري ميداني، إن قوات الجيش تخوض الآن معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية.

Advertisements

وفي الأثناء، دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال، حيث وصلت اليوم الثلاثاء، الكتيبة 302 صاعقة بكامل عتادها، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، تمهيداً لتحرير العاصمة طرابلس.

وكانت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي أعلنت على "فيسبوك"، في وقت سابق الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة "لميليشيات" مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت.

وأفادت قناة "ليبيا" على "تويتر"، أن سلاح الجو استهدف مواقع بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات الوفاق عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس.

وقالت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.