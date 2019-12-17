شكرا لقرائتكم خبر عن لحج .. إفتتاح مشروع مياه في تُبَن والمحافظ يوجه بترتيب أوضاع الجمعيات السمكية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 افتتح محافظ لحج أحمد تُركي اليوم، مشروع مياه الشرب لمنطقتي الخُدَاد والمِخشَابَة بمديرية تُبَن، بتكلفة 78 مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.

وشدَّد محافظ لحج، على ضرورة إعادة ترتيب الجمعيات السمكية بمديرية المَضَارِبَة و رَأس العَارَة. Advertisements ووجه المحافظ خلال ترأسه اجتماع موسعا بقيادات الجمعيات السمكية، الجهات الأمنية بالمديرية بإزالة سوق القات وأسواق الحَرَاجَات الخاصة غير القانونية بمنطقة رَأس العَارَة، و إدخالها في سوق الجمعية السمكية الرسمي. وأقر الاجتماع إعداد التقارير الإدارية والمالية للجمعيات و إشعار جمعياتها العمومية بعقد اجتماع انتخابي جديد لها في الـ 3 من يناير 2020، وحصر ممتلكات الجمعية السمكية وأصولها الثابتة و المتحركة و إيقاف أي عملية بسط أو بناء في ساحتها.

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