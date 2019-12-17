شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. السلطات الأمنية في لحج توجه تعميم هام إلى ملاك المركبات والدراجات النارية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 وجهت السلطات الأمنية في محافظة لحج، تعميم هام إلى ملاك المركبات والدراجات النارية غير المرقمة .

وحدد التعميم الصادر عن إدارة الأمن والحزام الأمني وشرطة السير "يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م أخر موعد لمالكي وسائقي المركبات غير المرقمة وسائقي الدراجات النارية للترقيم" . Advertisements وأهابت بمالكي المركبات والدراجات النارية للتفاعل والترقيم قبل الموعد ،ما لم سيتخذ بعدها الاجراءات الأمنية والقانونية بحقهم. ويأتي هذا التعميم في إطار توجهات السلطات الأمنية في المحافظات المحررة للحد من الإنفلات الأمني بدعم وإشراف من التحالف العربي .

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