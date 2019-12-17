شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تطرح تعديلات على"بريكست" والان نبدء بالتفاصيل

أكد عضو مجلس الوزراء البريطاني مايكل قوف أن الحكومة ستُدخل تعديلات على قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي تمنع بموجبها تمديد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر 2020م. وأشار قوف إلى أن نواب مجلس العموم الجدد سيحصلون على وقت كافٍ قبل التصويت على مشروع القانون نهاية الأسبوع الجاري. يذكر أن المرحلة الانتقالية التي عقبت طلب مغادرة المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي تنتهي بحلول شهر ديمسبر المقبل، وتتيح بنود الاتفاق الحالية تمديد الفترة بموافقة الطرفين.

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