شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1,286 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م، من انتزاع 9 ألغام مضادة للأفراد و372 لغمًا مضادًا للدبابات و21 عبوة ناسفة و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 117,216 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.