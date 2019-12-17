شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست» على مائدة أول اجتماع لحكومة جونسون بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
ويضم الوزراء الذين وصلوا بالفعل إلى مقر الحكومة في "داونينج ستريت"، سايمون هارت، الذي تم تعيينه أمس الاثنين وزيرا للخارجية في ويلز، في تعديل وزاري محدود.
وأعلنت الحكومة قبل وقت قصير من الاجتماع خططا لتقديم تشريع لمنع نواب البرلمان من تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، إلى ما بعد نهاية عام .2020
ومن الممكن أن يتم الاتفاق على تمديد "بريكست" لمدة تصل إلى عامين، بحلول شهر يوليو، ولكن جونسون رفض هذا الخيار مرارا.
وسيتم إضافة التشريع إلى "مشروع قانون اتفاق الانسحاب"، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع.
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