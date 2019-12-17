انتشال جثة طفل من داخل 'منهول مجاري' في الدورة ببغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانتشال جثة طفل من داخل شبكة لتصريف المجاري "منهول مجاري" في منطقة الدورة جنوبي بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من انتشال جثة طفل من داخل شبكة لتصريف المجاري (منهول مجاري) في منطقة ابو دشير التابعة للدورة جنوبي بغداد".

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