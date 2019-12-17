صالح يؤكد أهمية مساهمة استراليا في إعادة إعمار المدن المحررة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم، الحاكم العام الاسترالي الجنرال ديفيد هيرلي، وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات الصداقة وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين".وأكد البيان، أنه "تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والقضايا ذات الإهتمام المشترك".

وأشاد رئيس الجمهورية بحسب البيان، بـ "دور استراليا في التحالف الدولي ومساندتها للعراق في الحرب على الإرهاب"، مؤكداً "أهمية مساهمتها في عملية إعادة اعمار المدن المحررة".

