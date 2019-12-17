كيا تكشف رسمياً عن جديدها 'سيلتوس'

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اجرت شركة كيا تجربة القيادة الاخيرة قبل طرح منتجها الجديد كلياً، سيارة كيا سيلتوس وهي أصغر سيارة SUV في أسطول الشركة.
ومن خلال تجربة القيادة التي اجرتها الشركة لمسافة اكثر من 200 كم بمسافات متقطعة في شوارع ابو ظبي اتضح لنا بأن السيارة تلائم فئة الشباب بكلا الجنسين وايضاً فئة السيدات لكونها سيارة ذات حجم مميز وتتمتع بجمالية كبيرة ومتانة من حيث هيكلها الخارجي والتقنيات.
كما تبين لنا من خلال تجربة القيادة ان السيارة تستهدف فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم من خلال مواصفاتها المميزة والعصرية التي تضاهي السيارات ذات الفخامة اضافة الى التصميم الرياضي الأنيق مع سعة تحميل كبيرة وقدرات مميزة تماماً كباقي مركبات الدفع الرباعي المرتفعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.