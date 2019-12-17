كيا تكشف رسمياً عن جديدها 'سيلتوس'

وبعد العديد من الصور التشويقية كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الجديدة وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في إمارة ابو ظبي بمشاركة صحفيين عراقيين بدعوة من شركة المجموعة الدولية العراقية الوكيل الحصري لشركة كيا في العراق.ومن خلال تجربة القيادة التي اجرتها الشركة لمسافة اكثر من 200 كم بمسافات متقطعة في شوارع ابو ظبي اتضح لنا بأن السيارة تلائم فئة الشباب بكلا الجنسين وايضاً فئة السيدات لكونها سيارة ذات حجم مميز وتتمتع بجمالية كبيرة ومتانة من حيث هيكلها الخارجي والتقنيات.

كما تبين لنا من خلال تجربة القيادة ان السيارة تستهدف فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم من خلال مواصفاتها المميزة والعصرية التي تضاهي السيارات ذات الفخامة اضافة الى التصميم الرياضي الأنيق مع سعة تحميل كبيرة وقدرات مميزة تماماً كباقي مركبات الدفع الرباعي المرتفعة.