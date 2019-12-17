كردستان تعطل الدوام الرسمي اعتباراً من الأربعاء المقبل

قررت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل. وقال مصدر في حكومة الإقليم لـ الخليج 365، إن "يوم الأربعاء المصادف 25/12/2019 سيكون عطلة رسمية في مؤسسات ودوائر حكومة إقليم كوردستان". وأضاف المصدر، أن "العطلة ستستمر حتى يوم السبت 4/1/2020 ليستأنف الدوام من جديد في يوم الأحد 5/1/2020".





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