مقتل مدني واصابة نجله بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل سكني في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن مقتل صاحب المسكن على الفور، واصابة نجله بجروح".

وأضاف، أن "قوة أمنية طوقت موقع الحادث، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، قبل ان تنقل جثة القتيل الى الطب العدلي، والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".