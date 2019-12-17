كشف آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، الثلاثاء، عن تصدي قوات الحشد لخمسة هجمات شنها تنظيم “داعش” على قضاء الحضر جنوبي الموصل خلال اسبوعين.
ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الياسري قوله، إنه “للاسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي التصدي للهجمات الداعشية الإرهابية في الحضر جنوب الموصل ويسطرون اروع الانتصارات في دحر عصابات داعش الارهابية”.
وأضاف الياسري، أن “الحشد الشعبي تمكن صد من خمس هجمات لتنظيم داعش الارهابي في الحضر خلال اسبوعين كان آخرها هجوم يوم امس”، مشيرا إلى أنه “سبق وان حذرنا من داعش بدأ يتوسع ويتمدد في جنوب الموصل ويتجه نحو الحويجة وجزيرة الصينية وحمرين”.
وأضاف الياسري، أن “الحشد الشعبي تمكن صد من خمس هجمات لتنظيم داعش الارهابي في الحضر خلال اسبوعين كان آخرها هجوم يوم امس”، مشيرا إلى أنه “سبق وان حذرنا من داعش بدأ يتوسع ويتمدد في جنوب الموصل ويتجه نحو الحويجة وجزيرة الصينية وحمرين”.
وكان الحشد الشعبي قد تصدى أمس الاثنين، إلى هجوم من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة الحضر جنوبي الموصل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يكشف عدد الهجمات على منطقة الحضر جنوبي الموصل خلال اسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.