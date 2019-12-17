محافظ النجف يقرر تغيير واعفاء 16 مديرا عاما في المحافظة

وأضاف: "فاتحنا الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات سكرتير الهيئة، والامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب رئيس الهيئة العليا، لغرض الموافقة على تغيير بعض المدراء من هم بدرجة مدير عام ورؤساء الوحدات الادارية بموجب كتابنا ذي العدد 11290 في 11/11/2019 وسنعلمكم باسماء الدوائر لاحقا بعد استحصال الموافقات القانونية بذلك".
وتابع الياسري: تم في وقت سابق وفي الشهر المنصرم، اصدار اكثر من امر اداري لتغيير بعض مدراء الدوائر في المركز والاقضية والنواحي وهم كالتالي:
• اعفاء مدير بلدية المناذرة وتكليف محمد عبيد جاسم وكالة.
• اعفاء مدير بلدية الحيرة وتكليف جواد عبد الحسين علوان وكالة.
• اعفاء مدير بلدية العباسية وتكليف عبد العباس يحيى حسن وكالة.
• تعيين صفاء عبد الزهرة قاسم مديرا لكهرباء النجف.
• اعفاء مدير التسجيل العقاري الجنوبي وتكليف الحقوقي هادي مصيلح.
• اعفاء مدير تجارة الحبوب وتكليف علاء محمد سعيد.
ولفت إلى اعفاء مدراء الدوائر في المحافظة المشمولة بفك الارتباط وتكليف معاونيهم لادارة الدائرة بالوكالة لحين اختيار البديل وكما مبين في ادناه وعلى ونحو الاتي:
١.مدير دائرة التخطيط العمراني في المحافظة.
2. مدير دائرة الشباب والرياضة.
3. مدير دائرة الاسكان.
4. مدير دائرة المباني.
5. مدير دائرة الطرق والجسور.
6. مدير التخطيط والمتابعة لوزارة البلديات
7. مدير الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن "هناك دوائر في المحافظة تابعة الى الوزارات الاتحادية تم مفاتحة وزاراتهم بتغيير المدراء حسب القانون:
1. مدير دائرة عقارات الدولة
2. مدير دائرة التقاعد
3. مدير دائرة الاتصالات
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