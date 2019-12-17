الجيش الباكستاني يندد بحكم إعدام "مشرف": ليس خائنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندّد الجيش الباكستاني، الثلاثاء، بحكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري الأسبق برويز مشرف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة "في ألم وحزن" بسبب القرار.



وقال الجيش، في بيان، إن برويز "قائد الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة ورئيس باكستان الذي خدم البلاد لأكثر من 40 عاما وخاض حروبا من أجل الدفاع عن البلاد لا يمكن أن يكون خائنا"، مضيفا: "يبدو أنه تم تجاهل" إجراءات قانونية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب حكما بإعدام برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور.

وقال سلمان نديم مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة: "برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان".

وبدأ القضاء الباكستاني محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه الاتهامات إليه لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.