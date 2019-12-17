تقييم الحوادث باليمن: الحوثي حوّل مواقع مدنية لمخازن أسلحة

أكد المستشار منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي حولت مباني مدنية إلى مخازن أسلحة، كما أن استهداف تحالف دعم الشرعية لهذه المباني متوافق مع القانون الدولي.



وقال المنصور، في مؤتمر صحفي، إن "معلومات وردت إلى قوات التحالف تفيد بسيطرة مليشيا الحوثي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في العاصمة اليمنية صنعاء، لاستخدامه لدعم العمليات العسكرية وكمخزن للأسلحة".

وأضاف: "رصدنا نشاطات عسكرية في موقع مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في العاصمة اليمنية ومنع المدنيين من دخول هذا المبنى، وبذلك سقطت الحماية القانونية المقررة على المبنى بسبب سيطرة مليشيا الحوثي عليه واستخدامه في الأعمال العسكرية".

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وتابع: "نفذ التحالف مهمة جوية على المبنى باستخدام قنبلتين أصابتا الهدف مباشرة، وتبين لنا عدم وجود أي مدنيين حول الهدف".

وأشار إلى أن "التحالف استهدف مبنى ومخزنا تابعا لقيادي بارز من مليشيا الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".

ولفت إلى أنه "تبين استخدام المبنى لعقد الاجتماعات لدعم المجهود الحربي الحوثي، والمخزن التابع له يستخدم في تخزين العتاد والأسلحة لدعم جبهات القتال، وبالتالي يعتبر استهداف التحالف للمبنى متوافقًا مع القانون الدولي والإنساني".

وحول موقع النصب التذكاري المصري في صنعاء، أكد أنه "تم رصد دخول عدد من القيادات الحوثية إلى مبنيين داخل النصب".

وأوضح أن "قيادات حوثية استخدمت موقع النصب لعقد اجتماعات لدعم المجهود الحربي، ما جعله هدفا مشروعا للتحالف العربي واستهدافه لا يخرق القانون الدولي والإنساني".