الملك سلمان يشدد على العمل عبر منظمة "التعاون الإسلامي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، على ضرورة العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث جميع القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بمبادرة من الأخير.
وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
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