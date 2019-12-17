تقليد رئيس "هيئة ركن" الجيش الأمريكي وسام الإمارات العسكري

قلد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، في مقر الوزارة بأبوظبي الثلاثاء، الفريق أول جيمس سي ماكونفيل رئيس "هيئة ركن" الجيش الأمريكي، وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى، تقديرا لخدماته في تعزيز التعاون المشترك بين جيشي البلدين.

جاء هذا خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي الفريق أول جيمس سي ماكونفيل رئيس "هيئة ركن" الجيش الأمريكي.

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ورحب البواردي بالفريق أول جيمس سي ماكونفيل، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بدعم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد البواردي خلال اللقاء توقيع الرؤية الاستراتيجية الثنائية بين القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة الجيش الأمريكي والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي الدفاعي والعسكري وتطوير العمل المشترك وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين الصديقين.

يذكر أن وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى يمنح لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة.

